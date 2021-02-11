وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القبرصي

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن اللقاء قد تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.