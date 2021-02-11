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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة العربية تحذر من ارتفاع نسب الفقر جراء تداعيات كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:40 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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حذرت جامعة الدول العربية من فقدان الكثير من الوظائف وازدياد أعداد الفقراء في المنطقة جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "، وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية ولاسيما على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال مشاركة الجامعة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في أعمال الدورة (59) للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، المنعقدة حتى 17 فبراير الجاري.

واستعرضت السفيرة أبوغزالة، خلال كلمتها، وضع المنطقة العربية، جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، وتداعياتها، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية حذرت من ازدياد أعداد الفقراء، في ضوء التقارير المتخصصة، التي توقعت أن المنطقة سوف تفقد 1.7 مليون وظيفة وأن نسب الفقر سوف ترتفع في حدود 1.2%، فضلًا عن التأثيرات على أنظمة الحماية الاجتماعية والتراجع في الطبقة الوسطى، نتيجة دخول في حدود 8 ملايين شخص إلى خط الفقر.

وفي هذا الإطار، استعرضت "أبو غزالة" جهود منظومة جامعة الدول العربية، لدعم دولها الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها المختلفة، مشيرة إلى الدور الهام للمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان والتنمية والشباب والرياضة، ولجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الانسان، مؤكدة على الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار التعاون العربي مع المجموعات الإقليمية والدولية الصديقة.

ودعت الأمم المتحدة، إلى أهمية مواصلة وتعزيز الشراكة الهامة بين أجهزتها ومنظومة جامعة الدول العربية، بما يعزز الجهود الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان أن يعيش الانسان العربي في آمن ووئام مجتمعين.

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