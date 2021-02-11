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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة جنوب الضبعة للبترول تطلب موظفين في عدة تخصصات

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:40 م
شركة جنوب الضبعة
شركة جنوب الضبعة للبترول
سيد ابراهيم
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أعلنت شركة جنوب الضبعة للبترول، عن احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول، للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للوظائف التالية:

- 2 مهندس - أخصائى سلامة وصحة مهنية لمتابعة أعمال الحفر والصيانة والتفتيش بالتبادل بالحقول.
- مهندس - أخصائى سلامة وصحة مهنية للعمل بالمركز الرئيسى بالقاهرة لمتابعة تقارير السلامة الخاصة بأعمال الحفر والإصلاح.
- مهندس أخصائى حماية بيئة للعمل بالحقول.
- مهندس - أخصائى حماية بيئة للعمل بالمركز الرئيسى بالقاهرة.
- 2 فني سلامة ومكافحة حريق للعمل بالمركز الرئيسى بالقاهرة.
- 6 فني سلامة ومكافحة حريق للعمل بنظام المناوبة الاسبوعية بحقول الشركة بالصحراء الغربية.

الاشتراطات العامة:
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة للوظائف ( ١ )( ٢ )( ٣ )( ٤ )
- لا يزيد السن عن 30 عامًا.
- خبرة عملية فى حدود 5 سنوات.
وعلى من يرغب في التقدم لشغل أحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الإستمارة بالأسفل في موعد أقصاه ٢٥ فبراير٢٠٢٠. وذلك بالضغط على الرابط التالى:
https:intranet.petroleum.gov.eg...joinjobdapetco-2.aspx
ملحوظات هامة:
١. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.
٢. في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.

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