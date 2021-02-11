مفتى لبنان: استهداف مطار أبها السعودى عمل إجرامى ومرفوض

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن استهداف مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وإصابة طائرة مدنية، هو عمل إجرامي ومرفوض، وينتهك كل القيم والأخلاق ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية.وأعرب مفتي لبنان في بيان لها اليوم عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية لردع الإرهاب في المنطقة العربية.وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن قد استهدفت أمس مطار أبها السعودي بعملية إرهابية أدت إلى اندلاع حريق في طائرة مدنية.من ناحية أخرى، هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجاز التاريخى لمسبار الأمل الإماراتي، الذي انطلق من الأرض إلى مدار المريخ.وقال: "كم نحن اليوم فخورين كعرب ومسلمين بتحقيق هذا الإنجاز المهم على المستوى العلمي والتكنولوجي الذي يؤمن مستقبلًا واعدًا لشباب الأمة العربية والإسلامية والذي سيعود بالخير العميم والثواب العظيم لمن عمل على تحقيق هذا العمل الرائد الذي نعتز به جميعًا، وكل الشكر لقيادة دولة الإمارات وعلمائها وشعبها".