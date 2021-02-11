استطلاع: 21% فقط يطهرون أيديهم بشكل مناسب فى اليابان وسط انتشار كورونا

كشف استطلاع للرأي في اليابان أن ما يزيد قليلًا عن 21% يغسلون أيديهم أو يطهرونها بشكل دوري وسط انتشار فيروس (كورونا) (كوفيد- 19).وأفاد استطلاع أجراه فريق (جامعة طوكيو الطبية) ومؤسسات أخرى عبر الإنترنت- حسب ما أوردته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 21% بقليل من الأشخاص في اليابان يقومون بغسل أيديهم أو تطهيرها بشكل مناسب وسط انتشار فيروس (كورونا).وتطرق استطلاع الرأي إلى 5 حالات تتطلب غسل اليدين وتطهيرها؛ وهم: قبل تناول الطعام وعند العودة من الأماكن العامة، وعقب استخدام دورة المياه وبعد ملامسة شيء بالخارج أو بعد التمخّط أو السعال أو العطس مع سؤال المشاركين في الاستطلاع ما إذا كانوا يقومون بغسل أيديهم بالصابون أو يستخدمون معقمات اليد الكحولية.وأجاب 4ر76% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم "دائمًا" ما يقومون بتنظيف أيديهم بعد عودتهم من الأماكن العامة. فيما قال 1ر68% إنهم يغسلون أيديهم بعد استخدام دورة المياه، وأفاد 2ر30 % فقط بأنهم يغسلون أيديهم بعد التمخط أو السعال أو العطس.وأشار 1ر21 % إلى أنهم دائما يغسلون أيديهم أو يستخدمون معقمات اليد الكحولية في الحالات الخمس السالف ذكرها.وأوضح الاستطلاع أن تنظيف الأيدي 11 مرة أو أكثر خلال اليوم يعني أن الشخص غسل يديه في الحالات الخمس السابقة.يُذكر أن الاستطلاع الإلكتروني شمل ألفين و149 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما في منطقة كانتو اليابانية.جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع شهر يونيو الماضي، عقب انخفاض أعداد الإصابات اليومية بـ(كورونا) ورفع حالة الطوارئ الأولى والتي فرضتها السلطات في مكافحة فيروس (كورونا) أواخر مايو الماضي.