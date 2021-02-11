«الفنون التشكيلية» تطرح معرض جائزة فاروق حسني للمشاهدة الإلكترونية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية طرح معرض جائزة الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون للعرض البانورامي إلكترونيًا، في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فايرس كورونا.وأقيم معرض جائزة الفنون لمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون فى الفترة من 21012020 إلى 30012020 قاعات عرض مركز الجزيرة للفنون بالزمالك ويمكن متابعته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.وتهتم مؤسسة فاروق حسني بجميع فروع الإبداع، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها.ويضم مجلس أمناء المؤسسة الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة عالية عبدالهادي عميدة كلية الفنون الجميلة الأسبق، وتامر عوف، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والشاعر وائل السمري، والفنان إيهاب اللبان قومسير بينالي القاهرة الحالي ومدير مجمع الفنون، وأحمد الضبع، وإيناس لوقا، والمهندس عبدالسلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور بصفته رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني.