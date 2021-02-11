تواصل جهود إطفاء حريق خزان بترول بعجرود في السويس (فيديو)

تواصل سيارات الحماية المدنية التابعة لمديرية الأمن بمحافظة السويس، وسيارات الإطفاء شركات البترول السيطرة على الحريق الذى نشب في أحد خزانات البترول الموجودة بمستودع عجرود بطريق السويس - القاهرة.و شب حريق داخل احدى مستودعات شركة بترول بمنطقة عجرود على طريق السويس- القاهرة، وانتقلت لموقع الحريق سيارات إطفاء تابعة الحماية المدنية التابعة بمديرية أمن السويس، لمساعدة رجال الأمن الصناعي وسيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول للسيطرة على النيران.و كانت إدارة الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل منطقة مستودعات عجرود بطريق السويس – القاهرة، وأفادت مصادر أن الحريق شب بأحد المستودعات الجديدة التي جرى إنشائها في اطار خطة التوسع، أثناء إجراء الاختبار في وسيط من المياه تم ملئ المستودع به، واثناء الاختبار شب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الأسود.ودفعت شركات البترول في السويس بسيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على النيران، مع تبريد باقي المستودعات واغلاق خطوط الأنابيب الممتدة من المستودع إلى مناطق التغذية.وانتقل المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة لمتابعة موقف الحريق من موقع الحادث.