رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 38 لمخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:35 م
مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامة
المنيا ـ على حسين
طباعة
حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 38 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال حملة بقيادة نائب رئيس المركز والمدينة علي المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والأسواق بحي شمال المدينة.

و قال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تنظيم، حملة اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير 38 محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والأسواق بحي شمال المدينة، مؤكدا على مواصلة الجهود وتكاتفها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لمدى التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: مصر ستحصل على كميات من لقاح كورونا آخر فبراير

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

نبيلة مكرم: حكم سجن المهندس «أبوالقاسم» 25 سنة بالسعودية قابل للطعن

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية