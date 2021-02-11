ضبط 38 لمخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 38 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال حملة بقيادة نائب رئيس المركز والمدينة علي المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والأسواق بحي شمال المدينة.و قال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تنظيم، حملة اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير 38 محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية المحلات التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والأسواق بحي شمال المدينة، مؤكدا على مواصلة الجهود وتكاتفها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لمدى التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة.