تحرير 18 مخالفة تموينية بمدينة السلوم

شنت مديرية التموين بمحافظة مطروح، بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح وبالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينة السلوم، وتم تحرير 18 مخالفة.جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف علي سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأوضح حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن الحملة التموينية بمدينة السلوم تمكنت من ضبط 18 مخالفة تموينية، منها محضران لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد لمخبزين.وأشار "الشيباني" إلى تضمن المخالفات أيضًا "مخالفتين عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، و3 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية بمستودع دقيق، و11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مؤكدا أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.