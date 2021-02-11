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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 ألف وفاة جراء كورونا في الشرق الأوسط

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:33 م
كورونا
كورونا
وكالات
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توفى ما مجموعه 100 ألف شخص في الشرق الأوسط جراء الإصابة بـ كوفيد-19 منذ بداية الوباء في ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس اليوم الخميس استنادا إلى مصادر رسمية.

وثبت إصابة 4،991،770 شخصًا في المنطقة بفيروس كورونا المستجد.

ولجهة الوفيات، يعد الشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضررًا في العالم، بعد أوروبا (789،310 وفيات من 35،032،194 إصابة)، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (628،398 وفاة و19،819،222 إصابة)، الولايات المتحدةكندا (492،313 وفاة و28،095،746 إصابة) وآسيا (245،899 وفاة من 15،548،576 إصابة).

على مدى الأيام السبعة الماضية، ارتفع عدد الحالات اليومية الجديدة المكتشفة في الشرق الأوسط بشكل طفيف إلى 25114 حالة يوميا في المتوسط، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

لكن معدلات الوفيات يبدو في اتجاه هابط، مع 238 حالة وفاة يوميا في المتوسط، بانخفاض من 19 بالمئة خلال أسبوع.

وتعد إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة.

وسجّلت الجمهورية الإسلامية 58686 وفاة من 1،488،981 إصابة بكوفيد-19، لتحتل المرتبة 11 في العالم لجهة الوفيات.

ويأتي العراق في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد الوفيات 13140 من 634539 إصابة، ثم السعودية (6415 من 371،356 إصابة) وإسرائيل (5233 من 706416 إصابة).

وإجمالا، أودى فيروس كورونا بحياة مليونين و353 ألفًا و534 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، حتى الخميس، فيما سُجلت أكثر من 107،220،146 إصابة.

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