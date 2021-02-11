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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:32 م
محمد عبدالجواد منصور
محمد عبدالجواد منصور
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احتفل مساء أمس، شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ97 في حضور لفيف من القيادات الصحفية وأفراد أسرته، على رأسهم المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلامي عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة السابق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام
وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق والكتاب الصحفيين محسن عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام
أحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البرلمان والمشرف على القسم السياسى وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق والاستاذة فادية رزق مترجمة بوكالة أنباء الشرق الاوسط والكاتب الصحفي محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية.
والمستشار إسماعيل زايد رئيس محكمة استئناف بني سويف والمستشار ممدوح الكاشف بمحكمة استئناف أسيوط
وتم الاحتفال بمنزله وبحضور زوجته وأولاده المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة والمهندس خالد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية وضحى الكواكبى حفيدة العلامة عبدالكواكبي والدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق وإيناس البيطار المحامية وهالة أبوالمكارم وإيمان المغربى مدير مكتب رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت.
الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يُعَد الأكبر سنًا فى الوسط الصحفي المصرى، ويحمل تاريخًا طويلاً وممتدًا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك في تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إداراتها وتحريرها.

عرف «منصور» بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارًا إعلاميًا بالقصر الجمهوري لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و12 سنة مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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الثقافة

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

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