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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:31 م
الفنون التشكيلية
الفنون التشكيلية
إيمان عادل
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طرح قطاع الفنون التشكيلية معرض "no signal" للفنان أحمد جعفري للمشاهدة البانورامية إلكترونيًا، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" للحد من انتشار فيروس كورونا.

معرض الفنان أحمد جعفرى أقيم فى الفترة من 20012020 الى الفترة 01022020 – قاعة الباب سليم - متحف الفن المصرى الحديث ويمكن مشاهدته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.

الفنان أحمد جعفري، درس التصوير والنحت بالقسم الحر في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في الفترة من 2003 حتى 2005، يمارس عمله كفنان منذ عام 2006، شارك في أكثر من 90 معرض جماعي ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من 2008 حتى 2015، معرض نورد أرت بألمانيا 2015، بينالي (تي ريو) بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2017، بينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، معرض مفردات البيئة المصرية بأكاديمية الفنون المصرية بروما 2018، أقام سبعة معارض فردية منها (معرض دلالات ناباكوف) قاعة اتجاه بقصر الفنون 2016، معرض (صنع في مصر) مركز سعد زغلول الثقافي 2012، معرض (الطريق إلى اللانهاية) مركز الجزيرة للفنون 2012، كما شارك بالعديد من المشاريع الفنية.

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