غلق 4 منشآت وتحرير 17 محضرا والتحفظ على 37 شيشة في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة مواصلة بشن حملات بجميع أحياء المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، والزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.و قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم، حملة مكبرة برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، بشوارع سيدي جابر، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا لمخالفات متنوعة، منها رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق 4 منشآة لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من توافر جهاز قياس الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامة، وتوافر المطهرات والمعقمات، والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين.كما تم فرض غرامات فورية على المخالفين بإجمالي مبلغ 9000 جنيه، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد واشغال للطريق، كما ضبطت الحملة 37 "شيشة" بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وتمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على 20 حالة إشغال مختلفة.وفي نطاق حي منتزه اول، نفذت أجهزة الحي برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشوارع ملك حفني بحرى، وشارع ملك حفني قبلي، وشارع الصداقة،و شارع لمعي، وشارع المسرح، وتم تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية بمبلغ إجمالي 7000 جنيها وتم التحفظ على العديد من الانشغالات.وعلى الصعيد ذاته شن حي منتزه ثان، حملة مكبرة برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، والدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقديم الشيش للرواد وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 21 ألف جنيهشارك في الحملات ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغالات الطريق، والإيرادات، ووحدة الازالة والتدخل السريع.