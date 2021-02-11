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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:28 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وترصد "الدستور" تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية الأردنية.

شهدت العلاقات الاقتصادية نموًا كبيرًا، حيث يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.

تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهى اللجنة التى تعد الأقدم بين اللجان العربية منذ عام 1988، والأكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التى تعترض زيادة حجم التبادل التجارى وانسياب الحركة التجارية بين البلدين للوصول بها إلى آفاق أرحب ترتقى لحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتتناسب مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية فى البلدين، خاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن، إضافة لمجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفني، والنقل البرى والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، ليبلغ 858.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

الصادرات المصرية زادت إلى السوق الأردني خلال 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2019، لتبلغ 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61%.

واردات مصر من السوق الأردني ارتفعت خلال 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2019، بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019.

الاستثمارات المصرية في الأردن تزيد على مليار دولار من خلال 499 شركة. خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019.

احتلت الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر.

تشترك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والجافتا، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا.

الصادرات المصرية للأردن الغاز، منتجات ومحاصيل زراعية مصرية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو.

واردات مصر من الأردن: بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

ووقعت مصر والأردن على اتفاقية للتبادل التجاري الحر في ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 حيث تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدار سبع سنوات وصولًا إلى الإلغاء الكامل في يناير 2005، ذلك بالإضافة إلى ارتباط البلدان بكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصلت إلى حد الإعفاء الجمركي الكامل في يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير" والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من أغسطس 2006.

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