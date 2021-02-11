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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس السيسى

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس السيسي من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولت عددًا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وولي العهد، مؤكدًا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.

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