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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البريد ومصر لتأمينات الحياة يوقعان بروتوكول تعاون

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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وقَّعت الهيئة القومية للبريد وشركة مصر لتأمينات الحياة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتوفير نماذج تأمينية مختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر.

ووقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور احمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية الي قطاع عريض من العملاء ويهدف الي توفير منتج تأميني خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها اكثر من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول تلك الخدمات الي كافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

واشار الدكتور شريف فاروق الي ان هذا الاتفاق يهدف ايضًا إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كافة شرائح المجتمع وتوفير منتجات تأمينية وتمويلية للشباب من الجنسين لتحفيزهم على تبني العمل الحر بالاضافة الي دمجهم في الخدمات المالية بما يضمن تطبيق اهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الهدف من الشمول المالي هو الوصول بالخدمات المالية والحلول التأمينية لأي مواطن بسهولة ويُسر وهو ما تعمل شركة مصر لتأمينات الحياة على تحقيقه ضمن الرؤية والخطة الاستراتيجية للشمول المالي التي وضعتها شركة مصر القابضة للتأمين أكبر كيان مالي غير مصرفي في جمهورية مصر العربية وتلعب دور كبير في ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر، وتعتبر ظهير استراتيجي للاقتصاد القومي وداعم لجميع فئات المجتمع المصري ونحن سعداء بتجديد الشراكة مع الهيئة القومية للبريد، فهي شريك نجاح حقيقي، لما لديها من إمكانيات وانتشار واسع لفروعها في جميع أنحاء الجمهورية التي تلعب دورًا مؤثرًا وفعالًا في تنشيط آلية الدفع الإلكتروني، مما يتيح لنا توفير خدماتنا التأمينية بشكل أوسع وأشمل في إطار خطة الشركة للتطوير والتنمية لتوفير تغطيات تأمينية مناسبة لكل الفئات في شكل حزم وبرامج تأمينية للاستثمار والزواج وبرامج التقاعد التي توفر العديد من المزايا للعملاء.

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