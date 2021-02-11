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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يشهد نهائي بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:24 م
اللواء اشرف الداودي
اللواء اشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، نهائي بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة لمعسكر قنا الدائم، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وأحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة سابقا، وعدد من مسؤولي الرياضة وقدامى الرياضين بالمحافظة.

شارك في نهائي بطولة السيدات اللاعبتين الشيماء محمد، وأسماء لطفي، وفازت اللاعبة الشيماء محمد، بينما شارك في نهائي بطولة الرجال اللاعبيّن احمد سمير، وبيتر عادل، وفاز اللاعب احمد سمير، وقدم المحافظ التهنئة للفائزين متمنيا حظا اوفر للخاسرين وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البطولة شارك بها 11 نادى من محافظات ( قنا - سوهاج - الأقصر - اسوان )، بقوة 120 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية،مؤكدا انه تم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم تكليف طبيب بمتابعة حالة المشاركين في البطولة على مدار الأيام الثلاثة.

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