دعمت 30 يونيو.. كيف تطورت العلاقات المصرية الأردنية في عهد السيسي؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات ملك الأردن للرئيس، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.وترصد "الدستور" في هذه السطور العلاقات المصرية الأردنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.شهدت العلاقة بين البلدين تحسنًا ملحوظا، حيث تقارب الموقف الرسمي الأردني مع نظيره المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بشكل كبير، كما كان الأردن من أوائل الدول المعترفة بالنظام الحاكم الحالي بعد أحداث 3 يوليو 2013.اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيويورك الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن، فى 22 سبتمبر2014 على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة، من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري، ولكن تشمل أيضًا البعدين التنموي والاجتماعي، وتضمن اجتثاث جذور الارهاب، ومواجهة كافة التنظيمات الارهابية في المنطقة.فى 11 ديسمبر 2014 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة له للمملكة الأردنية، حيث أجرى السيسي محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والأزمة السورية، والتطورات في الأراضي الفلسطينية، كما تناولت المباحثات ايضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.