«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية

تنظم الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية محاضرة بعنوان"لماذا يتزايد الأكادميون ويتراجع انتاج المعرفة العربية؟ " من خلال الحلقة النقاشية الدولية عن بعد حول كتاب الدكتور عدنان الأمين الجديد "إنتاج الفراغ التقاليد البحثية العربية".تذاع المناقشة اليوم الخميس في تمام السادسة عبر تطبيق زوم.تهدف الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية الى تشكيل فضاء جامع، منظم ومستقل للمؤسسات العلمية المهتمة بدراسة المجتمعات العربية.عدنان الأمين حائز على دكتوراه حلقة ثالثة في سوسيولوجيا التربية من جامعة السوربون-باريس (1977)، ودكتوراه دولة في الآداب من جامعة السوربون-باريس، أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية (1977-2008)، مستشار مكتب اليونسكو في بيروت لشؤون التعليم العالي (2008-2011)خبير تربوي، قام بالعديد من المهام الاستشارية لدى منظمات دولية أبرزها اليونسكو.