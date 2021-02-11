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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة لبلوغه السن القانونية للمعاش وتم منحه شهادة تقدير لجهوده خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة وجهوده في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة والتوسع في وحدات الطب البيطرى والمجازر ضمن مبادرة "حياة كريمة" متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:42 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،بمكتبه، الدكتور خالد بكرى، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتم منحه شهادة تقدير لجهوده خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة وجهوده في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة والتوسع في وحدات الطب البيطرى والمجازر ضمن مبادرة "حياة كريمة" متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم.

وقال محافظ أسيوط إن تكريم اليوم هو تقدير لما قدمه مدير الطب البيطرى بالمحافظة من جهد خلال فترة عمله وتفانيه في العمل واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ برامج التنمية، مشيدًا بجهوده في حصول مديرية الطب البيطرى بالمحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المضبوطات وضبطيات اللحوم غير الصالحة، بالإضافة إلى مجهوداته في تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية والمجازر على مستوى المحافظة والتوسع في إنشاء المجازر الآلية وإنشاء وحدات جديدة ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، متمنيًا له حياة كريمة وسعيدة بين أبنائه، مطالبًا أن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.

كما كلف محافظ أسيوط الدكتور ممدوح على بدارى للقيام بالعمل مديرًا لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتسيير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله الجديد واستكمال منظومة التطوير لقطاع الطب البيطري بالمحافظة.

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