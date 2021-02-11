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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لمتابعة مواجهة كورونا بمطاعم وكافيهات مرسى مطروح

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:20 م
حملات لمتابعة مواجهة
حملات لمتابعة مواجهة كورونا
ياسمين شعيب
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نظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمحال برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبمشاركة عدد من الإدارات المعنية، حملة على عدد من المطاعم الكافيهات بمدينة مرسى مطروح، لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا متنوع ما بين شهادات صحية ونظافة وذبح خارج المجزر وإشغال طريق، و12 إنذارا ما بين سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على العمال، مع متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين رواد الكافيهات والمطاعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك استمرارا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري وإحكام الرقابة على المطاعم ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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