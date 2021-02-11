برلماني: موقف مصر ثابت تجاه الملف الليبي.. وإنهاء الانقسام ضرورة

أكد الدكتور رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصرى ثابت تجاه الملف الليبى وهو تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء هناك.وأشاد "علواني" في بيان اليوم، بالترحيب المصرى تجاه اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسى الليبى وهو ما تمثل فى اتصال الرئيس السيسى بمحمد المنفى الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى لتقديم التهنئة وتمنيات القيادة المصرية له بالتوفيق والنجاح فى الاضطلاع بمهام منصبة الجديد.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية تأمل بأن تكون القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات.واختتم "علواني" بيانه، أن مصر تسعى جاهدة لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.