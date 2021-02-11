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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انفجار تنك مواد كيماوية وراء حريق طريق السويس

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:47 م
حريق طريق السويس
حريق طريق السويس
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالسويس، تفاصيل حريق أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق "السويس- القاهرة".

وأشارت التحريات الأولية أن انفجار حدث في تنك مواد كيماوية بمنطقة عجرود في مدخل مدينة السويس أدى إلى حريق هائل.

انتقل اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وانتقلت سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق "السويس- القاهرة"، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف.

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