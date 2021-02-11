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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 364 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:10 م
إصابات كورونا بالمملكة
إصابات كورونا بالمملكة
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 371 ألفًا و720 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 274 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 362 ألفًا و642 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.420 حالة منذ بداية الجائحة.

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