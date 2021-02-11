استقبله الرئيس السيسي.. 10 معلومات عن رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.وترصد "الدستور" في التقرير الآتي أبرز المعلومات عن بشر الخصاونة.- ولد بشر الخصاونة في 27 يناير من عام 1969.- نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك.- حاصل على درجات ماجستير ودكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد.- حاصل على دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002.- عمل سفيرا للأردن في مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 - 2016.- شغل منصل وزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 - 2017.- تولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018.- مستشار الملك للتنسيق والاتصال 2019 - 2020.- مستشار سياسي للعاهل الأردني بداية من أغسطس 2020.- حاصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني.