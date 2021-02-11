ضبط 18 مخالفة في مطروح

أكد المهندس حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، شن حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غرب (مركز ومدينة السلوم)، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.وقال الشيباني لـ"الدستور"، إن الحملة التموينية برئاسة عماد إدوار جريس، مدير الإدارة التموينية بمركز براني يرافقه علاء مراد محروس، رئيس مكتب تموين السلوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية شملت عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية بمستودع دقيق، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.