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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 18 مخالفة في مطروح

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:07 م
حملة تموينية
حملة تموينية
صلاح عامر
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أكد المهندس حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، شن حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غرب (مركز ومدينة السلوم)، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وقال الشيباني لـ"الدستور"، إن الحملة التموينية برئاسة عماد إدوار جريس، مدير الإدارة التموينية بمركز براني يرافقه علاء مراد محروس، رئيس مكتب تموين السلوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية شملت عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية بمستودع دقيق، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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