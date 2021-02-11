السيد محمد ساطور: نصائح العودة للنشاط ما بعد الإصابة بكورونا

هناك مجموعة من النصائح لابد من اتباعها، خصوصا بعض ظهور مجموعة من الأعراض التي لو أحسست بها، فلربما تكون أصيبت بكورونا وتحتاج إلى اتباع بعض التعليمات لسرعة العودة إلى الأنشطة المعتادة.وهذه الأعراض هي:الإحساس المستمر بالتعب والإرهاق والإحساس بالنعاس بعد أداء أعمال خفيفة مثل المشي خطوات قليلة أو بعد بعض الأعمال البسيطة مثل ارتداء الثياب، الإحساس بعدم القدرة على القيام بالأعمال المعتادة ومنها عدم القدرة علي النوم والسهر المستمر وعدم التفكير أثناء العمل والأخطاء البسيطة المتكررة بسهولة.التوتر والانفعال بسهولة جدا والرغبة في عدم التواصل مع الآخرين، والنسيان المستمر، والميل إلى العزلة والرغبة في النوم على فترات زمنية قصيرة.ولسهولة التخلص من آثار التعب والاجهاد يجب على المريض أن يبدأ بتمارين تنفس على الأقل مرتين يوميا، على أن تحتوي الجلسة على دقيقتين من التنفس العميق ببطء، وأن يكون النفس من الأنف ثم خروج الهواء ببطء من من الفم لمدة 4 ثوان، كما لو كنت تطفئ شمعة. ثم ننتقل إلى مرحلة التمارين الرياضية عن طريق المشي ونبدأ بعشر دقائق ثم نزيد إلى 20 دقيقة إلى أن تصل إلى نصف ساعة إلى أن نصل إلى أقصى قوة تحمله.تمارين لزيادة الدورة الدموية عن طريق عمل تمارين حرة لمفصل القدم، وهذه التمارين تبدأ من مرتين إلى ثماني مرات.تمارين الوقوف والجلوس في المكان مع الوقوف ملاصق للحائط، وعمل تمارين الجلوس والوقوف واخذ نفس عميف مع وضع أحد اليدين على الصدر والأخرى على البطن فوق الحجاب، مع الضغط الخفيف على البطن لمساعدة الرءة في عملية التبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.استخدام الأجهزة الرياضية بعد التحسن وزيادة القدرة على استخدام الأدوات الرياضية لابد أن يعتمد على سن المريض، وعدد ضربات القلب مع التنبيه على المريض بتناول كميات مناسبة من المياه والسوائل وتناول الأطعمة الصحية.وسنوالي في مقالات قادمة بعض الحالات وحلها.- استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي.