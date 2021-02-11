الإمارات: لا بُد من احترام القانون الدولى فى شرق المتوسط

شددت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بالقوانين الدولية في شرق المتوسط والشرق الأوسط.وقالت في كلمتها خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين، اليوم الخميس: «ناقشنا التصدي للاستفزازات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط"، مشيرة إلى أن التحديات المشتركة تتطلب عملًا جماعيًا، وهناك رغبة مشتركة لتجاوز التحديات الإقليمية.وأضافت: «بحثنا في منتدى الصداقة ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح»، مجددة دعم بلادها لتحقيق الاستقرار الدولي ومواصلة مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب.وتابعت الهاشمي: «ناقشنا في منتدى الصداقة أزمة كورونا، ونؤكد على أن هذه الأزمة تحتاج لتضافر الجهود للحفاظ على سلامة الجميع».