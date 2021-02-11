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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لوكاشينكو: الغرب أخلف بعهوده بعدم توسيع الناتو إلى الشرق

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:02 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب أخلف تعهده، بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الشرق، مشيرًا إلى أن مستوى التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة خارج عن السيطرة، على حد قوله.

وأضاف لوكاشينكو، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس "تحت ستار مبدأ التناوب، يعزز حلف الناتو قواته على أساس دائم، ونتيجة ذلك، أصبح مستوى التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة اليوم خارج عن السيطرة".

وأفاد الرئيس البيلاروسي بأن: "الغرب أخلف تعهده منذ زمن بعيد بأن البنية التحتية للحلف لن تتوسع باتجاه الشرق، قائلا: "لقد كنت شاهدا ومشاركا في هذه الوعود".

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