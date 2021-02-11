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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تبحث سبل دعم وحل مشاكل منتفعي أراضي «سهل الطينة» بسيناء

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:02 م
أراضي سهل الطينة
أراضي سهل الطينة
عبدالناصرمحمد
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تفقد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة اليوم، الأنشطة الزراعية بمنطقة سهل الطينة بمشروع تنمية 456 ألف فدان بسيناء، والمرور على بعض زراعات الموسم الشتوي، قبل عقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي المنطقة لبحث مشاكلهم المتعلقة بالزراعة وسداد الأقساط المستحقة عليهم وكذا غرمات التأخير والفوائد.

وتناول المؤتمر أيضا تفعيل محطة الميكنة الزراعية بالمنطقة وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعية اللازمة والتنسيق مع مركز بحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفني الإرشادي والبحثي وزيادة مشاركه مركزي البحوث الزراعية والصحراء في الأنشطة الإرشادية والبحثية بالمنطقه، أيضا تسهيل الحصول على "كارت الفلاح".

وأشاد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اللقاء الجماهيري، بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مناشدا المزارعين بضرورة التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة لإنهاء الإجراءات المالية والإدارية لاستلام عقودهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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