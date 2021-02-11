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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري يشهد ختام برنامج تدريب القيادات الشابة

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:59 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الخميس، ختام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد إعداد القيادات الشابة الهندسية، والذي تضمن محاكاة لدول حوض النيل، من منطلق تعزيز الطاقات والقدرات القيادية وفق أفضل المعايير التدريبية وتطبيقها في العمل بشكل ناجح.

واستهدفت الدورات دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية في إعداد دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع الأمثل للموارد، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة وخاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وقانون التعاقدات.

تأتي الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه ورفع مستوى العاملين، بجانب نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزي والمحلي، وتنفيذ برامج تنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لتحسين الأداء لكافة العاملين بالوزارة.

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