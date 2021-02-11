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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري: منتدى الصداقة هدفه توسيع التعاون وليس موجهًا ضد أحد

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:59 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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انطلقت اليوم الخميس أعمال منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزراء خارجية 7 دول عربية وأوروبية لبحث تطورات شرق البحر المتوسط.

وتضمن الاجتماع وزراء من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

وقبيل الاجتماع بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا العلاقات الثنائية، وعددا من الملفات الإقليمية.

وأعرب شكري عن تقدير مصر لتصديق اليونان على الميثاق التأسـيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط.

كما عقد شكري لقاءً ثنائيًا مع وزير خارجية قبرص، حيث أكدا على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية. كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر ٢٠٢٠، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسي والاتفاق على دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من مارس ٢٠٢١، كما ثمّن الوزير شكري المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، قال رئيس الوزراء اليوناني أن الدول المشاركة في المنتدى اجتمعت في إيمانها بالقانون الدولي وقانون البحار والسلام وعلاقات حسن الجوار، معربًا عن فخره لهذه المبادرة التي تعبر عن القيم المشتركة والروابط والمشاعر التى لها علاقة بالتاريخ والثقافة، وتربط بين البحر المتوسط والأحمر والخليج.

من جانبه، قال سامح شكري أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقا بقبرص واليونان ودول الخليج، ومبادئنا تتسق مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالبًا بعدم توظيف المبادئ المشتركة لأغراض ضيقة، وعدم الانتقائية فى العلاقات بين الدول، وضرورة اتساقها مع قواعد العلاقات الدولية، وألا يتم التعامل معها بمعايير مزدوجة من أجل تحقيق مصالح ضيقة وذاتية على حساب هذه المبادئ.

وتابع شكري: "نسعى لعلاقات متوازنة تحقق الاستقرار وتنهي الأزمات، حتى نستطيع استغلال مواردنا لتوفير حياة أفضل لكل شعوبنا"، مشددًا على أن منتدى الصداقة ليس موجهًا ضد أحد، بل أن الهدف منه هو توسيع رقعة التعاون والشراكة القائمة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأكد شكري أن مصر تسعى إلى تدعيم العلاقة فى الإطار الثلاثى الذى يجمع اليونان وقبرص مع مصر لتحقيق مصالح الشعوب فى كافة المجالات وهناك تحديات عديدة صحية واقتصادية وسياسية، مؤكدًا أن تلك القدرات تتضاعف من خلال التكامل المتواجد بين هذه الدول.

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