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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم: حكم سجن المهندس «أبوالقاسم» 25 سنة بالسعودية قابل للطعن

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:26 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء على
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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "علي أبوالقاسم" بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكمًا، اليوم الخميس، بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقًا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات بالمملكة إلى السجن 25 سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين، مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز، وفقًا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.

وفي إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت الوزيرة مع النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحًا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودى حتى صدور الحكم الأخير.

ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصري، قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارًا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيًا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبوالقاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولاً بأول.

وفي هذا الصدد، أهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مشددة على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج، وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولاً بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كل أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين، وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

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