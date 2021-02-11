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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق «شبين الكوم- الباجور»

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:22 م
جريدة الدستور
ولاء
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أعمال الرصف بطريق " شبين الكوم – الباجور" ضمن أعمال المرحلة الثانية لرصف طريق الباجور - القناطر الخيرية المزدوج وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وتابع المحافظ بدء أعمال تنفيذ الطبقة السطحية للرصف بطريق " شبين الكوم- الباجور" بطول 12 كم، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتكلفة إجمالية بلغت (22) مليون جنيه، موجهًا ببدء أعمال الرصف من بداية طريق مدينة شبين الكوم تجاه مدخل مدينة الباجور، وذلك نظرًا لسوء الطبقة الأسفلتية للطريق.

جدير بالذكر أنه سبق قد أعلن محافظ المنوفية أنه سيتم رصف طريق " الباجور- القناطر الخيرية" المزدوج على مرحلتين، المرحلة الأولى بالمسافة من " الباجور- القناطر الخيرية" بطول 33 كم، والثانية بالمسافة من " شبين الكوم- الباجور" بطول 12 كم، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ محافظة المنوفية.

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