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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط التسجيل للحصول على خط محمول لمستفيدى «تكافل وكرامة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:09 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ميكنة خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكل محافظات الجمهورية، وذلك منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، واتساقًا مع متطلبات تلك البرامج من التنسيق والتواصل مع المواطنين.

وأضافت خلال موقعها الإلكترونى، أنه تمت إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكتروني، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كل الجهات، قد ارتأت ضرورة وجود آلية تواصل سريعة وكفء مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية، مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكل مكاتبها، كما سيكون متاحًا للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت أنه يجوز لمستفيدى تكافل وكرامة التسجيل والحصول على خط محمول من خلال الرابط: "https:tk.te.eg"

ويتم تقديم خدمات الاتصالات مجانًا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا، ومنها 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات، 100 ميجا بايت.

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