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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض عالمي أول لفيلم «حَمّام سُخن» في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» بأمريكا

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:50 م
فيلم «حَمّام سُخن
فيلم «حَمّام سُخن
دعاء عبد المقصود
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يشهد الفيلم الروائي الطويل حَمّام سُخن للمخرجة منال خالد عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث ويست في الولايات المتحدة الأميركية (16 – 20 مارس) بقسم جلوبال، وهو أول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، وأول فيلم روائي طويل لمخرجته.

ومن المقرر أن يُقام المهرجان عبر الإنترنت نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا، وسيكون العرض مقتصرًا على الأراضي الأميركية بسعة 2000 مشاهد فقط، والأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان مؤهلة للمنافسة على جوائز The Film Independent Spirit المرموقة.

قسم جلوبال يضم مجموعة متنوعة من المواهب العالمية في صُناع الأفلام، تتميز بحكايات مبتكرة وأفلام وثائقية رائعة وعروض أولى من دول العالم.

ترصد أحداث الفيلم مجموعة من النساء مختلفات عمريًا واجتماعيًا ولكن يربطهم قدرًا واحدًا هو تواجدهم في حصار داخل أماكن مغلقة. وتكشف الأحداث قصصًا إنسانية تعكس حصارًا من نوع آخر، حصار أوسع وأكبر متمثلًا في السلطة الذكورية سواء الأب، الزوج، العائلة، المجتمع والدولة، وما يميز الفيلم عن غيره من الأفلام التي تم تقديمها في العَقْد الماضي، هو أنه يُروى من قِبَل نساء لا يهدفن فقط إلى إظهار الشفقة أو التعاطف على أقصى تقدير بل يسعين نحو الفهم الجاد دون خوف من النقد أو جلد الذات وكذلك دون حصر المرأة داخل جسدها كمحدد للمشكلة والحل على حد سواء.

وكان الفيلم قد عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل، وبعد ذلك أطلق صناع الفيلم حملة تمويل من خلال موقع indiegogo، عبر الصفحة الرسمية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد مر الفيلم بعدة مصاعب إنتاجية عند بداية تصويره عام 2011، وتوقف بعد ذلك أكثر من مرة لصعوبة العثور على جهة إنتاج مسؤولة عن الفيلم.

الفيلم من إخراج وإنتاج وتأليف منال خالد، وشاركت في كتابة السيناريو مع رشا عزب، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.

مهرجان ساوث باي ساوث ويست هو واحد من أهم المهرجانات التي تقام سنويًا بالولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، وانطلقت فعالياته عام 1987 النسخة الرقمية من مهرجان ساوث باي ساوث ويست لعام 2021 ستضم عروض موسيقية، وعروض أفلام، بالإضافة إلى مؤتمرات وفرص استثنائية للتفاعل والتواصل مع العاملين في مجال الترفيه.

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