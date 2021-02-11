تقرير يكشف أهداف أردوغان من المنح التركية

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم، أهداف المنح الجامعية التي يمنحها حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنها للترويج لأفكاره السياسية عبر استقطاب الطلبة الأجانب خاصة العرب منهم، والراغبين بتعلّم اللغة التركية أو الدراسة في جامعات البلاد.ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم في تركيا، ارتفع عدد الجامعات في البلاد من 76 في عام 2002 إلى 201 في عام 2021، لكن مستوى التعليم الأكاديمي انخفض، وفق ما تفيد تقارير التنمية البشرية الدولية، التي تؤكد أن الرئيس التركي نجح في تحويل النظام التعليمي في البلاد من نظامٍ علماني مُنفتح ومُتسامح إلى آخر "ديني مُتشدّد".واعتبر غسان إبراهيم، المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية، أن "المنح الجامعية التي يقدّمها حزب أردوغان الحاكم تعدّ بمثابة غزو سياسي وثقافي يعتمد على غسل الأدمغة وخلق الوهم لدى أبناء الطبقات الفقيرة في المجتمع الشرقي كالعرب والأكراد".وقال إبراهيم وفق لقناة العربية الاخبارية، إن "هذه المنح الجامعية تدغدغ مشاعر المستفيدين منها، وتُقدم لهم لإظهار تركيا كدولةٍ كبيرة وجبّارة تستطيع المساعدة"، مضيفًا أن "الهدف الأساسي منها هو شراء ولاء الطلبة بطريقة غير مباشرة وجعلهم يشعرون بالولاء والمحبّة للرئيس التركي سواء انضموا لجماعة الإخوان أو لم ينتسبوا إليها".