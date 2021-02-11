محافظ بورسعيد يتابع تطوير الصرف الصحي بحي الضواحي

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمناطق "خديجة أ، ب"، و"زمزم" بحي الضواحي، والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.وأكد محافظ بورسعيد أن حي الضواحي يمثل أكبر الأحياء السكنية كثافة في محافظة بورسعيد، وكان يعانى لفترات طويلة من مشكلات الصرف الصحي، ولذلك يتم إعادة تطوير ورفع كفاءة المنظومة بالتوازي مع عدد من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير التى يشهدها الحي، لافتا إلى أن أعمال تطوير الصرف الصحى تأتي في إطار المنحة الأوروبية المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع محافظة بورسعيد، للارتقاء بالأماكن السكنية الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بمختلف الأحياء وأهمها حيي الضواحي والزهور.وأشاد المحافظ بالحهود المبذولة من القائمين على أعمال التطوير لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في هذه المناطق، والتي كانت تمثل إحدى المشكلات المستمرة التي كان يعاني من السكان، لافتا إلى أن المحافظة في طريقها للقضاء تماما على مشكلة الصرف الصحي بكافة أنحاءها.