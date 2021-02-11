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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط: 10 مشروعات بقرى «حياة كريمة» يمكن للمصريين بالخارج دعمها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:48 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح _وفاء على
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزراتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية توافقتا على إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف إشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة من خلالها وتوجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاون على نطاق واسع مع وزارة الهجرة خاصة فيها يتعلق بتنفيذ مبادرة "نورت بلدك"، كذلك المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أحرزت نجاحا كبيرا على مستوى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لتدريب وتأهيل الشباب على عدد من الحرف، ليمثل ذلك الضلع الآخر في سعينا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشريعة.

جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف إشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة في إطار تطوير سبل طرح استمارة "نورت بلدك" حتى نضمن وصولها لأكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة، حيث يتم دراسة طرحها على بوابة إلكترونية وتطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة، كذلك العمل على إرسالها عبر رسائل الهاتف النصية "sms"، مع جعلها تتناسب مع مختلف الفئات ومستوى التعلم، كي يتمكن الجميع من استيفاء بياناته بشكل كامل، حتى يستطيع الاستفادة من ما ستقدمه المبادرة من فرص عمل في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة لإطلاق حملة توعية متكاملة عن المبادرة تستهدف الوصول لكافة هذه الشرائح.

وأكدت السعيد الاتفاق على دعم المشروعات الصغيرة في القرى المنتجة وغيرها من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب أصحاب هذه المشروعات لتطوير منتجاتهم، والمساعدة في ترويجها، وتقديم ما يلزم لاستدامة هذه المشروعات بالإضافة لتكثيف العمل على إداد مدربين معتمدين للمساعدة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالاستعانة بجهود مباردة "كن سفيرا" ووحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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