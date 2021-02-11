رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن المشاركة في تدريبات عسكرية بحرية في باكستان

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:44 م
تدريبات عسكرية بحرية
تدريبات عسكرية بحرية في باكستان
ا ش ا
طباعة
توجهت وحدات من القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الخميس إلى باكستان، للمشاركة في تدريبات بحرية مشتركة متعددة الأطراف، تلبية لدعوة من القوات البحرية الباكستانية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية في بيان اليوم أن التدريبات، التي تحمل اسم "السلام-21"، من المقرر أن تجرى في المياه قرب مدينة "كراتشي"، وأن هذه هي المرة الثامنة التي تشارك فيها وحدات بحرية صينية في مثل هذه التدريبات التي تنظمها القوات البحرية الباكستانية، والتي تهدف إلى تعزيز التبادلات والتفاعلات الودية بين القوات البحرية للدول المعنية.

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ماذا تعنى فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

هيئة الكتاب تواصل استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها