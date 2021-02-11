الصين تعلن المشاركة في تدريبات عسكرية بحرية في باكستان

توجهت وحدات من القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الخميس إلى باكستان، للمشاركة في تدريبات بحرية مشتركة متعددة الأطراف، تلبية لدعوة من القوات البحرية الباكستانية.وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية في بيان اليوم أن التدريبات، التي تحمل اسم "السلام-21"، من المقرر أن تجرى في المياه قرب مدينة "كراتشي"، وأن هذه هي المرة الثامنة التي تشارك فيها وحدات بحرية صينية في مثل هذه التدريبات التي تنظمها القوات البحرية الباكستانية، والتي تهدف إلى تعزيز التبادلات والتفاعلات الودية بين القوات البحرية للدول المعنية.