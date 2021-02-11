دنيا سمير غانم تقرر تقديم مسلسلها الرمضاني في 15 حلقة

استقرت النجمة دنيا سمير غانم على الظهور في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، خاصة بعد صعوبة تقديم عمل من 30 حلقة نظرا لضيق الوقت.وتستعد دنيا لتصوير المسلسل نهاية شهر فبراير الجاري، حيث مازالت تبحث عن بطل للعمل المقرر أن ينتمي لنوعية مسلسلات "الميوزيكال شو" والذي لم يتم الاستقرار على اسم نهائي له حتى الآن.وتستعد دنيا سمير غانم لتصوير المسلسل، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به، ومازالت الحلقات قيد الكتابة خاصة بعد تغيير خطة تقديمه على الشاشة.المسلسل انضم لبطولته مؤخرا كلا من محمد سلام، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وشيماء سيف.