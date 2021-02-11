رئيس «نظافة القاهرة» يتفقد سير العمل بورش الهراسات للمعدات الثقيلة

تفقد اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، العمل بورش الهراسات للمعدات الثقيلة والتي يتم فيها رفع كفاءة جميع الإنشاءات بالورش وتجهيزها على أعلى مستوى لتكون نموذجا متميزا لورش الهيئة في كل المناطق.كما تفقد رئيس الهيئة أعمال تطوير حديقة الطفل وخاصه السور الخارجي للحديقة، بمعرفة الورش الإنتاجية بجميع أقسامها واثني على الجهد المبذول، وطلب منهم المزيد من الاجتهاد لإنهاء تلك الأعمال في أقرب وقت.وكرم اللواء ايهاب الشرشابي، عدد من قيادات الهيئة بمناسبة تجديد الثقة في مديري العموم الذين تم التجديد لهم وذلك في احتفالية تقام لأول مرة بهذه المناسبة حرصًا من اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة علي تكريم أبنائه من العاملين، في كافه الوظائف والدرجات الأمر الذي يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للجميع ورفع شعار الهيئة أولًا وهو الشعار الذي تبناه منذ توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة.