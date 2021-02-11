حريق في مخزن مواد بترولية على طريق السويس

نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق «السويس- القاهرة»، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجار حاليا إخماد النيران.كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق «السويس – القاهرة».وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.