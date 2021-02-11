حريق في مخزن مواد بترولية على طريق السويس
الخميس 11/فبراير/2021 - 02:39 م
نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق «السويس- القاهرة»، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجار حاليا إخماد النيران.
كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق «السويس – القاهرة».
وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق «السويس – القاهرة».
وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.