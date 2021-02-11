وزير خارجية السعودية: نؤكد أهمية سيادة الدول وندين التدخلات الخارجية

أكد وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة حل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.وقال بن فرحان، في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين، اليوم الخميس: "نؤكد على أهمية سيادة الدول وحقوقها ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي".وأضاف: "ندين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى، ونطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة"، مؤكدًا دعم المملكة للجهود السلمية للوصول لاستقرار الأمن في دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط.وتابع قائلًا: "ننظر للعالم من زاوية السلام والازدهار، وندعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا".