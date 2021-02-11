العراق: تسجيل 2369 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 636 ألفا و908 إصابات.وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 994 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 603 آلاف و814 حالة وبنسبة شفاء 94.8%، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفا و144 حالة.