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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جلسات إرشادية لتوعية المزارعين بالرى الحديث

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع التطوير، الخميس، جلسة وزيارة ميدانية لبعض المشاركين بالمسابقة الثالثة لترشيد استهلاك المياه للمزارعين "حافظ عليها.. تلاقيها" بمنطقة النوبارية، في إطار تنفيذ جلسات نقل المعرفة والخبرات ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه والممول من الاتحاد الأوروبى، والذي يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط.

وزار وفد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى، مزرعة الدكتور عاطف حافظ، أحد المشاركين في المسابقة القومية الثالثة لترشيد استهلاك المياه للمزارعين، بحضور رئيس مصلحة الرى المهندس شحتة إبراهيم، ورئيس قطاع تطوير الري الدكتور إبراهيم محمود، والمهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزير لمشروعات الري الحديث، وبحضور عدد من المزارعين بالمنطقة.

وعقدت جلسة نقل معرفة وخبرات عرض من خلالها صاحب المزرعة تفاصيل استخدام لوسائل الرى الحديث فى مزرعته والفوائد المتحققة من استخدامها بدل من اساليب الري التقليدية بالغمر.

وتهدف مبادرة "حافظ عليها.. تلاقيها" إلى الاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم، من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث إلى غيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن نقل المعرفة من مزارع إلى آخر تعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدًا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وذلك لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة، مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارعين.

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