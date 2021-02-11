رفع 40 طن مخلفات وقمامة من كورنيش وميادين المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الخميس، خطة القضاء على مقالب ونقاط تجمع القمامة العشوائية، مع إلغاء أحد نقاط التجمع بمنطقة كورنيش النيل بنطاق حي جنوب المدينة كما تم رفع 40 طن مخلفات وقمامة وتراكمات من شوارع الحي.قال أيمن حسانين، رئيس حي جنوب المنيا إنه تم إلغاء نقطة تجمع جسر الصليبة الموجودة بنهاية شارع أبو إسماعيل بمنطقة كورنيش المنيا الجنوبي في ضوء تنفيذ تكليفات العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا الخاصة بوضع خطة لالغاء المقالب العشوائية ورفع كفاءتها سواء بالتجميل أو التشجير؛ حفاظًا على المظهر الجمالي ونظافة الشوارع بجميع الأحياء.أضاف حسانين أنه تم مواصلة أعمال النظافة ورفع التجمعات من شوارع حي جنوب بمنطقة السلخانة وأبو هلال ومنطقة وميدان التنظيم والإدارة وميدان مكة، وميدان الحميات حيث تم رفع 40 طن تراكمات.