حادث سيارة يكشف عصابة سرقة «موبايلات» عمال العاصمة الإدارية

تسبب حادث تعرضت له سيارة بطريق السويس- القاهرة، في الكشف عن لصوص التليفونات بالعاصمة الإدارية، والذين أصيبوا في الحادث بعد انقلاب السيارة.كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس- القاهرة.وأكدت القوات أنه تم ملاحظة وجود عدد كبير من الهواتف المحمولة داخل السيارة، خلال تفقد السيارة بعد الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.وبقيام الشرطة بإجراء تحريات، تبين أن التليفونات قام المصابين بالسيارة بسرقتها من عمال يعملون بالعاصمة الإدارية، وأنه بعد قيامهم بالسرقة تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها لحادث انقلاب بطريق السويس – القاهرة.حرر محضر بالواقعة، وجاري الحصول على أقوال المصابين بالحادث، وهم المتهمين بسرقة التليفونات من العمال بالعاصمة الإدارية.