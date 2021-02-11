محافظ مطروح: تسليم 54 عقد تمليك في إطار القانون 144

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، 54 عقد تمليك، وذلك فى إطار القانون 144 لسنة 2017.جاء ذلك فحص طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017، لتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعي لأهالي مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وحمدى عبيد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام.وتم تسليم 54 عقدًا لأصحابها من أكثر من مركز ومدينة بالمحافظة وسط فرحة كبيرة من الأهالى، حيث وجه الأهالي الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحرصه الشديد على الإسراع تحقيق الاسقرار لهم، ولمنظومة الأملاك بالمحافظة فى تعاونها للتيسير على المواطنين.وقدم محافظ مطروح التهنئة لأصحاب العقود، موضحًا أن إجمالى العقود التى تم اعتمادها 354 عقدا، وتم اليوم توزيع الدفعة الأخيرة من إجمالى هذه العقود بعدد 54 عقدًا.