تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في حريق مخزن البدرشين

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمخزن كرتون، تابع لمصنع بمنطقة البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.واستمع رجال المباحث لأقوال مسئول المخزن، بالإضافة إلى عدد من العاملين به، ولم يشتبهوا فى نشوب الحريق جنائيا، ورجحوا أن ماس كهربائي أدى إلى اندلاع النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن فى منطقة البدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، تم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين نشوبه بمخزن كرتون تابع لمصنع، ولم يسفر عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.